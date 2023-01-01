ДЫРЧИК.РУ - Мы не торопимся

"Дырчик" - это площадка для общения ценителей редких, винтажных, необычных, мопедов, велосипедов с мотором, скутеров, детской и ретро мототехники, которую мы называем одним словом "мопед".

Наш форум поможет вам ответить на технические вопросы, поможет найти в своем регионе ближайший центр мотоактивности, найти поставщика мототехники, запчастей, или просто найти товарища для совместных покатушек.

А тем временем на форуме: Скоро день рождения у Фед (44) В форуме сейчас гостей 13. Недавно заходили: Велосипедист, Andrюha, 6kr9q, AxelHard, Hammer и другие, +7 человек на сайте. Энтропия форума - 827.

Мы рады новым участникам!

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Только тот, кто ощущал на себе радость свободной езды, порывы свежего ветра в лицо и крепкие девичьи объятия за спиной может по праву называть себя Настоящим Поклонником Мопедизма. Ведь это не только бесконечное совершенствование технической части. Это целая религия, это способ жизни, это стиль и кураж!

Прочь офисные стены и унылые лица! Больше свободы, больше драйва, больше радости! Откройтесь этому миру под музыку ветра, девичий смех и радостный визг за спиной! А с нами не забудьте поделиться отличными фото красивых девушек и приятными моментами!

Внимание! Для проведения видео и фотосъемок постоянно требуется ретро, электро и экзотическая мототехника!

Черный рынок мопедов и запчастей

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