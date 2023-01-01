ДЫРЧИК.РУ - Мы не торопимся

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"Дырчик" - это площадка для общения ценителей редких, винтажных, необычных, мопедов, велосипедов с мотором, скутеров, детской и ретро мототехники, которую мы называем одним словом "мопед".

Наш форум поможет вам ответить на технические вопросы, поможет найти в своем регионе ближайший центр мотоактивности, найти поставщика мототехники, запчастей, или просто найти товарища для совместных покатушек.


А тем временем на форуме:  Скоро день рождения у Фед (44) В форуме сейчас гостей 13. Недавно заходили: Велосипедист, Andrюha, 6kr9q, AxelHard, Hammer и другие, +7 человек на сайте. Энтропия форума - 827.

Открытие мотосезона на выставке "Мотовесна 2023" (1 ответов / 218 просмотров) 
новое сообщение от Inta 11:43 / 29.03.23 »
Масло для мотора. (0 ответов / 105 просмотров) 
новое сообщение от 6kr9q 12:33 / 14.03.23 »
Продам Д-4 и Д-5 (1 ответов / 688 просмотров) 
новое сообщение от 6kr9q 12:15 / 14.03.23 »
Электромобиль КОМЕТА (219 ответов / 8816 просмотров) 
новое сообщение от Велосипедист 20:48 / 31.03.23 »
Мы рады новым участникам!
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Только тот, кто ощущал на себе радость свободной езды, порывы свежего ветра в лицо и крепкие девичьи объятия за спиной может по праву называть себя Настоящим Поклонником Мопедизма. Ведь это не только бесконечное совершенствование технической части. Это целая религия, это способ жизни, это стиль и кураж!

Прочь офисные стены и унылые лица! Больше свободы, больше драйва, больше радости! Откройтесь этому миру под музыку ветра, девичий смех и радостный визг за спиной! А с нами не забудьте поделиться отличными фото красивых девушек и приятными моментами!

Обзоры мототехники

Внимание! Для проведения видео и фотосъемок постоянно требуется ретро, электро и экзотическая мототехника!

Черный рынок мопедов и запчастей
Хочешь купить или продать мопед? Тогда тебе сюда! Только здесь продается и покупается настоящая редкая малокубатурная техника времен наших дедушек и современные заряженные полтинники. Все для мопедов на черном рынке "Дырчика":


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Календарь событий

08.05.16 Велопрогулка в окрестностях г.Жуковский
23.04.16 Открытие Сезона 2016 MotoBicycles
04.01.16 Встреча у Абриса в Быково

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Нитро новости

Читайте отчет о первых впечатлениях, полученных на тестах новых веломопедов от Велокометы.

Шёл 2016 год. В России запасов нефти оставалось всего на 28 лет. Мопедисты начали готовиться к войнам за бензин.


Активность

Велосипедист реабилитирован уважаемым Hammer
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Ostrovit получает бан от Hammer
Ostrovit получил предупреждение от Hammer
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sarge получает бан от Hammer
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Статьи про мопеды и велосипеды


 
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