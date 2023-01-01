ДЫРЧИК.РУ - Мы не торопимся

ДЫРЧИК.РУ - Мы не торопимсяГлавная . Форум . Поиск . YouTube . Контакты
"Дырчик" - это площадка для общения ценителей редких, винтажных, необычных, мопедов, велосипедов с мотором, скутеров, детской и ретро мототехники, которую мы называем одним словом "мопед".
Наш форум поможет вам ответить на технические вопросы, поможет найти в своем регионе ближайший центр мотоактивности, найти поставщика мототехники, запчастей, или просто найти товарища для совместных покатушек.
|А тем временем на форуме:
Только тот, кто ощущал на себе радость свободной езды, порывы свежего ветра в лицо и крепкие девичьи объятия за спиной может по праву называть себя Настоящим Поклонником Мопедизма. Ведь это не только бесконечное совершенствование технической части. Это целая религия, это способ жизни, это стиль и кураж!
Прочь офисные стены и унылые лица! Больше свободы, больше драйва, больше радости! Откройтесь этому миру под музыку ветра, девичий смех и радостный визг за спиной! А с нами не забудьте поделиться отличными фото красивых девушек и приятными моментами!
Внимание! Для проведения видео и фотосъемок постоянно требуется ретро, электро и экзотическая мототехника!
Продам д6
Продам кронштейны для триммерного мотора с редуктором
Продам ретро велосипед
Продам комплект
куплю 60-80см цепи 428,шаг цепи 12.7 толщина звезды 7,2мм
КУПЛЮ Задний фонарь 16.3716
МП - 045
Остатки от Карпат
Куплю зажигание на Д6
Лучшие предложения »
* Администрация сайта не несет ответственность за качество товаров, продаваемых третьими лицами!